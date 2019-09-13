السياحة السعودية تدر 9.6 مليار دولار في شهرين

كشف تقرير إحصائي حديث أن الإنفاق على السياحة في السعودية خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) خلال العام الجاري، تجاوز 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) مقارنة بـ33 مليار دولار (8.8 مليارات دولار) في ذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية «ماس» التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها المسافرون خارج المملكة في شهري يوليو وأغسطس هذا العام 78.4 مليون ليلة، بانخفاض نسبته 4.6 في المائة عن 2018. وأنفقوا خلالها ما يقارب 16.4 مليار ريال (4 مليارات دولار) بانخفاض يصل إلى 5.9 في المائة عن ذات المدة الصيفية للعام الماضي.

وشهدت حركة السياحة الوافدة إلى السعودية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهرين الماضيين، وبلغ إجمالي الرحلات السياحية لشهري يوليو وأغسطس 2019. التي وافقت هذا العام وقت إجازة الصيف وموسم الحج 3.2 مليون مسافر، مقارنة بـ3 ملايين للمدة ذاتها من العام 2018.

وأوضح التقرير، أن السياح الوافدين قضوا داخل مدن السعودية ما يزيد على 56 مليون ليلة سياحية خلال الشهرين الماضيين، في مقابل 52.9 مليون ليلة للعام الماضي عن المدة ذاتها، حيث أنفقوا خلالها ما يقارب 36.2 مليار ريال، مقارنة بـ33 مليارا في 2018.

وأظهرت مؤشرات «ماس»، زيادة حركة الرحلات السياحية المحلية من شهر يناير (كانون الثاني) حتى أغسطس 2019 ليصل عددها إلى 30 مليون رحلة سياحية، بزيادة 3.4 في المائة عن ذات المدة من العام الماضي، وبإجمالي 156.5 مليون ليلة سياحية مقابل 156.2 مليون ليلة سياحية في 2018. كما ارتفع الإنفاق السياحي ليبلغ 33.8 مليار ريال في 2019 مقارنة بـ31.3 مليار ريال العام الفائت.

وكشف التقرير، انخفاض عدد المسافرين إلى خارج المملكة، في المدة من شهر يناير وحتى أغسطس 2019 بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بذات المدة من العام الماضي، حيث وصل عددهم في شهري يوليو وأغسطس هذا العام، بالتزامن مع وقت إجازة الصيف، إلى 4.4 مليون مسافر في مقابل 4.6 مليون مسافر للمدة ذاتها في 2018.

وتأتي الأرقام السعودية مع إجراءات وتغييرات هيكلية في خريطة الترفيه والسياحة في البلاد، حيث شهدت السعودية خلال موسم الصيف، مواسم سياحية منها موسم لمدينة جدة، وموسم لمدينة الطائف، وموسم تمثل في جبال السودة في مدينة أبها جنوب المملكة.

وستكون السعودية في وجهة مختلفة مع تصاعد مواسمها السياحية واستقبال السياح من خارج البلاد أواخر هذا العام، وفقا لما أعلنه أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي أعلن أن بلاده سوف تفتح أبوابها للسياح من مختلف أرجاء العالم قبل نهاية 2019. وذلك خلال كلمته في اجتماع منظمة السياحة العالمية التي تنعقد بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية.



