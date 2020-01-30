السياحة العائلية في أبوظبي ترتفع 20 % خلال السنوات الماضية

ارتفعت حصة السياحة العائلية في أبوظبي بنسبة تفوق 20% خلال السنوات الماضية، بعد أن تحولت الإمارة، بفعل المرافق الترفيهية العائلية العالمية، إلى وجهة عائلية عالمية تستقطب السياح وعائلاتهم من مختلف الدول، وفقاً لعالمين في قطاع السياحة، الذين توقعوا ارتفاع الإقبال خلال الفترة المقبلة.

وأكد هؤلاء أن ارتفاع حصة السياحة العائلية يأتي بعد افتتاح مرافق ترفيهية عائلية الى جانب الترويج المكثف لهذه المرافق، فضلا عن الفعاليات والمهرجانات التي تناسب العائلات بشكل كبير.

وبلغت حصة سياحة الترفيه من إجمالي السياح القادمين الى أبوظبي 56% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019، بحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة.

ولم يقتصر نمو السياحة العائلية على السياح الذين يصلون أبوظبي كوجهة نهائية، بل إن سياح الترانزيت مع عائلاتهم يفضلون قضاء يومين في أبوظبي بسبب توفر المرافق العائلية قبل استكمال رحلاتهم.

قال ريتشارد حداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات جنة، إن السياحة العائلية نمت بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية بنسب تفوق 20% حتى تضاعفت منذ سنوات مقارنة باليوم نتيجة للمرافق الترفيهية في أبوظبي والتي تحمل أسماء عالمية مثل «وارنر براذرز» و«فيراري»، ما يجعلها وجهة سياحية يقصدها السياح من مختلف دول العالم.

وأضاف أن الترويج السياحي لأبوظبي وإبراز هذه المعالم من خلال الخطط الترويجية وإطلاق فنادق في العاصمة حزما وعروضا تتضمن تذاكر للوجهات الترفيهية في جزيرة ياس ومتحف اللوفر أبوظبي أسهم في دعم هذا النمو ،

وبين حداد أن حصة سياحة الأعمال في سنوات ماضية كانت تصل إلى 80% و20% لسياحة الترفيه والتي من ضمنها السياحة العائلية، واليوم وصلت سياحة الترفيه إلى ما يفوق 40%.

وفي نفس السياق، قال علاء العلي مدير «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن حصة السياحة العائلية تشهد نموا بنسبة 20 الى 25% من إجمالي السياح القادمين لأبوظبي.

وأكد أن وجود مرافق ترفيهية عالمية وفعاليات عائلية أسهم في زيادة حصة السياحة العائلية.

وأشار العلي إلى أن معدل أقامة السياح ارتفع بشكل ملحوظ مع عائلاتهم، حيث ارتفع معدل إقامتهم إلى بين 4 إلى أسبوع بعد أن كانت يوما أو يومين.

وقال نويل مسعود رئيس شركة أوغست للاستشارات الفندقية، إن الوجهات العالمية مثل وارنر براذرز أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم فيراري أبوظبي صممت خصيصا للعائلات فهي تقدم منتجات وخدمات تناسب العائلات من مختلف الفئات العمرية.

وقال مسعود على سبيل المثال فإن ديزني يعتبر وجهة عالمية يأتيها السياح من شتى بقاع العالم، فوارنر براذرز أيضا وجهة تحمل اسما عالميا يأتيها السياح من مختلف دول العالم للتعرف عليها. وشدد على نمو السياحة العائلية بنسبة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية وسيستمر هذا النمو مع خطط أبوظبي في الاستمرار في هذه المشاريع العالمية المهمة.

وقال أمين دقاق، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة «روتانا»، إنه ارتفع الطلب من السياحة العائلية لأبوظبي بمتوسط 15% خلال السنوات القليلة الماضية لغاية اليوم.

وأكد أن أبوظبي أصبحت وجهة رئيسة للعائلات، حيث إن سياح الترانزيت يختارون أبوظبي لقضاء يوم أو يومين للتعرف على مرافقها العائلية قبل استكمال رحلاتهم للوجهات النهائية.

وأشار دقاق الى أن سياحة الأعمال أيضا أصبحت نسبة منهم يأتون مع عائلاتهم إلى أبوظبي لفرصة التعرف على معالمها بعد أن كانوا في سنوات سابقة يأتون بهدف الأعمال أو حضور المعارض فقط.

وبين أن حصة السياحة العائلية ترتفع بشكل ملحوظ الى أبوظبي من مختلف الوجهات الرئيسة الأوروبية والهندية وغيرها من الوجهات.

