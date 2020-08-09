السياحة في فرنسا تخسر 40 مليار يورو بسبب كورونا

قدر جان باتيست ليموين، سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بفرنسا، التأثير الفوري للأزمة الصحية جراء فيروس كورونا على قطاع السياحة في البلاد بما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار يورو.



وقال ليموين إنه في الأوقات العادية تدر السياحة عائدات بقيمة 180 مليار يورو بينها 60 مليارا تأتي من السياحة الدولية، والتأثير المباشر لفيروس كورونا المستجد يتراوح بما لا يقل عن ثلاثين إلى أربعين مليار يورو".



وأوضح أن العديد من الشركات السياحية أخبرت الدولة بأن مبيعاتهم ستنخفض بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 25% بحلول نهاية عام 2020.



وأكد أنه في الأوقات العادية تستقبل فرنسا 17 مليون سائح أجنبي كل صيف فيما يسافر 9 ملايين فرنسي إلى الخارج وقد اختفى جزء من هؤلاء، ملمحا إلى أن عودة العملاء الأجانب ستحد من الضرر ولكنها لن تعوض تأثير الأزمة الصحية.

'ومع ذلك، اعتبر ليموين أن عدد السياح من بلجيكا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا واسبانيا الذين يرغبون في التوجه إلى فرنسا في سبتمبر المقبل أكبر مما كان في شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري.