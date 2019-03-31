السيسي يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

الجنيه المصري

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت)، رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه (من 69.44 إلى 115.74 دولار).

كما أعلن السيسي، في كلمة ألقاها خلال احتفال لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7 في المائة من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيهاً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10 في المائة من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيهاً لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما منح الرئيس المصري علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيهاً للعمل على معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور.

وأعلن السيسي إطلاق أكبر حملة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو (حزيران) 2019. كما منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15 في المائة وبحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

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