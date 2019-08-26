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السيولة المحلية في قطر تنخفض بـ 5.8% في يوليو إلى 554 مليار ريال

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 09:33
انخفضت السيولة المحلية في شهر يوليو الماضي بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 554 مليار ريال
انخفضت السيولة المحلية في شهر يوليو الماضي بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 554 مليار ريال
أبرز العناوين
إنخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 29% إلى 151 مليار ريال ساهم في تراجع السيولة المحلية بتأثير من انخفاض إجمالي شبه النقد بنسبة 7% إلى 427 مليار ريال

انخفضت السيولة المحلية في شهر يوليو الماضي بنسبة 5.8% على أساس سنوي إلى 554 مليار ريال.

وأوضحت بيانات لمصرف قطر المركزي أن إنخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 29% إلى 151 مليار ريال ساهم في تراجع السيولة المحلية بتأثير من انخفاض إجمالي شبه النقد بنسبة 7% إلى 427 مليار ريال.

إلى جانب تراجع، عرض النقد م1، بنسبة 1.7% إلى 126.6 مليار ريال بضغط من تراجع الودائع تحت الطلب الى نحو 115 مليار ريال، واستقرار النقد في التداول عند 11.7 مليار ريال.

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Via SyndiGate.info


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