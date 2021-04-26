الشركات المتوسطة في ألمانيا تتعافى بشكل طفيف

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي عن تحسن طفيف في وضع الشركات المتوسطة بألمانيا في الربيع الحالي.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الخاص بكورونا الذي تم إجراؤه لصالح بنك «دي زد» بين 1000 شركة متوسطة أن 45 في المائة من هذه الشركات قلصت أوقات دوام العاملين بها في مارس (آذار) الماضي، مقابل 49 في المائة في ربيع 2020.

وأوضحت النتائج تراجع نسبة الشركات المتوسطة التي تعتزم شطب وظائف بسبب ظروف الجائحة من 16 في المائة إلى 14 في المائة.

وقال عضو مجلس إدارة بنك (زد دي)، أوفه برجهاوس، إن النتائج تظهر أن «الوضع في الشركات المتوسطة لا يزال خطيراً كما هو»، مشيراً إلى زيادة نسبة الشركات بقطاعي التغذية والخدمات التي اضطرت إلى تقديم طلبات لتقليص أوقات دوام العاملين بها، مقارنة بخريف 2020. وفي المقابل، تراجعت هذه النسبة على نحو ملحوظ بين شركات قطاع صناعة المعادن والآلات والسيارات.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن الأزمة لا تزال تؤثر بشكل خاص على الشركات المتوسطة الأصغر حجماً التي تحقق عوائد سنوية أقل من خمسة ملايين يورو.

وارتفعت نسبة شركات هذه الفئة التي تريد تقليص أوقات الدوام وتنفيذ خطط لشطب وظائف وذلك على عكس الاتجاه العام في قطاع الشركات المتوسطة.

واحتاجت واحدة من بين كل خمس شركات من هذه الفئة (الشركات المتوسطة الأصغر حجماً) إلى الاستعانة بقروض خاصة.

وأضاف برجهاوس أن «الكثير جداً من الشركات لا تزال في حاجة إلى المساعدات الحكومية» ورأى أن تمكن الشركات الأكبر حجماً من اجتياز الأزمة بشكل أفضل يرجع إلى أنها تتمركز على نطاق أوسع كما أن بمقدورها إعادة تمويل نفسها في سوق رأس المال.

على صعيد آخر، أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان» الأحد أنها تستعد لزيادة الطلب على قطاراتها في الصيف، رغم القيود المفروضة بفعل «مكابح الطوارئ» المنصوص عليها حالياً في قانون الحماية من العدوى في مواجهة الموجة الثالثة لكورونا.

وقال متحدث باسم الهيئة: «تعتزم الهيئة في الصيف - إذا سمح الوضع بشأن فيروس كورونا - توفير أكثر 10 آلاف مكان إضافي يوميا في قطارات النقل البعيد وحدها».

وأشار المتحدث إلى حدوث زيادة سريعة في الطلب العام الماضي، عندما انخفضت أعداد الإصابة بفيروس كورونا مع عيد العنصرة، في ظل تخفيف القيود. ولفت إلى أنه سيكون هناك مجدداً قطارات متوجهة لأماكن قضاء عطلات بالشواطئ والجبال في هذا العام خلال أشهر الصيف، يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول).

وتعتزم الهيئة الإعلان عن تفاصيل جداول رحلات الصيف بحلول مطلع يونيو (حزيران) القادم. يشار إلى وجود قيود في الوقت الحاضر على رحلات قضاء العطلات في أجزاء واسعة من ألمانيا بسبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهناك على سبيل المثال حظر تجول ليلي في كثير من الأماكن.