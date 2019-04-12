الصادرات الصينية تنتعش في ظل التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية

منشور 12 نيسان / أبريل 2019 - 07:10
الصادرات الصينية ارتفعت في مارس بنسبة 14.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
الصادرات الصينية ارتفعت في مارس بنسبة 14.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
أبرز العناوين
بلغ حجم الفائض التجاري للصين خلال مارس 33.64 مليار دولار

كشفت بيانات اقتصادية اليوم انتعاش الصادرات الصينية بعد عطلة رأس السنة القمرية، في ظل تصاعد الشعور بالتفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة الصين، رغم أن تراجع الواردات بشكل غير متوقع مازال يعكس الوضع الهش للاقتصاد الصيني.

وذكرت سلطات الجمارك الصينية أن الصادرات ارتفعت في مارس بنسبة 14.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت الواردات بنسبة 7.6 بالمئة عند تقييم قيمة السلع بالدولار الأمريكي.

وبلغ حجم الفائض التجاري للصين خلال مارس 33.64 مليار دولار.

وأثارت الجولة الأخيرة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حالة من التفاؤل، حيث وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنها "نجاح كبير" رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تشانج نينج، الخبير الاقتصادي في مجموعة (يو.بي.إس) المصرفية السويسرية، قوله إن "مشاعر المصدرين ربما تكون قد تحسنت بفضل التقدم الإيجابي في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".

اقرأ أيضًا: 
اقتصاد الصين ينمو بأبطأ وتيرة خلال 28 عاماً
الصين تتوقع تضاعف التدفقات الأجنبية لسوق الأسهم في 2019
 

كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن