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الصادرات اليابانية تنمو لأول مرة منذ 25 شهرا

منشور 21 كانون الثّاني / يناير 2021 - 06:36
الصادرات اليابانية تنمو لأول مرة منذ 25 شهرا
انخفض الطلب على الصادرات اليابانية في أجزاء أخرى كثيرة من العالم تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا
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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس ارتفاع قيمة صادرات اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2% إلى 6.7 تريليون ين "64.7 مليار دولار"، وهي الزيادة الأولى لقيمة الصادرات منذ 25 شهرًا بسبب انتعاش الاقتصاد الصيني في أعقاب جائحة فيروس كورونا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس ارتفاع قيمة صادرات اليابان خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2% إلى 6.7 تريليون ين "64.7 مليار دولار"، وهي الزيادة الأولى لقيمة الصادرات منذ 25 شهرًا بسبب انتعاش الاقتصاد الصيني في أعقاب جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وقفزت الصادرات إلى الصين ، أكبر شريك تجاري لليابان ، بنسبة 10.2% عن العام السابق لتصل إلى 1.56 تريليون ين لتواصل الارتفاع للشهر السادس على التوالي، في حين ارتفعت الواردات اليابانية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.8% إلى 1.57 تريليون ين.

وفي الوقت نفسه، انخفض الطلب على الصادرات اليابانية في أجزاء أخرى كثيرة من العالم تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 0.7% إلى 1.2 تريليون ين ، بينما تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6% إلى 621.7 مليار ين ليستمر التراجع للشهر السابع عشر على التوالي.

وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 11.6% إلى 5.96 تريليون ين ، مما أدى إلى فائض تجاري قدره751 مليار ين خلال الشهر الماضي.

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Via SyndiGate.info


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