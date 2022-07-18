الصين :أول مطار محوري تخصصي للشحن في آسيا.

أعلنت الصين عن افتتاح أول مطار تخصصي للشحن في البلاد، وفي قارة آسيا. وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن أول طائرة شحن من طراز / بوينغ 767-300/ أقلعت من مطار "أتشو هواهو" في مقاطعة هوبي، وسط البلاد، إيذانا بالبدء الرسمي لتشغيل المطار الذي يعد أول مطار محوري تخصصي للشحن في آسيا، والرابع من نوعه في العالم.

وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي المطار الجديد، المجهز بمحطة شحن تبلغ مساحتها 23 ألف متر مربع ومركز ترانزيت للشحن تقارب مساحته 700 ألف متر مربع و 124 موقفا ومدرجين، إلى تحسين كفاءة نقل الشحن الجوي وتعزيز انفتاح البلاد.