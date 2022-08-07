الصين: ارتفاع الصادرات بنسبة 18%، وارتفاع الواردات بنسبة 2.3%

ارتفعت صادرات الصين بنسبة 18 في المئة في يوليو الماضي في أسرع وتيرة منذ يناير2022 متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات 2.3 في المئة، وفقا لبيانات سلطات الجمارك الصينية.

وشهد التبادل التجاري بين الصين وروسيا على وجه الخصوص زيادة هائلة، بلغت نسبتها إجمالا 37.1 بالمئة وارتفعت صادرات الصين إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.2 بالمئة فيما انخفضت وارداتها من الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4 بالمئة.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار في يوليو .