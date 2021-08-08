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الصين: ارتفاع 25% في حجم التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2021

منشور 08 آب / أغسطس 2021 - 06:24
الصين: ارتفاع 25% في حجم التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2021
وارتفع الفائض التجاري بنسبة 24.8% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.98 تريليون يوان.
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يعكس هذا الحجم للتجارة الخارجية زيادة بنسبة 22.3% مقارنة مع ذات الفترة قبل جائحة كورونا في عام 2019، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك.

صدرت بيانات رسمية في الصين تؤكد نمو إجمالي حجم واردات الصين وصادراتها بواقع 24.5% على أساس سنوي، مسجلة 21.34 تريليون يوان ما يعادل 3.3 تريليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

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ويعكس هذا الحجم للتجارة الخارجية زيادة بنسبة 22.3% مقارنة مع ذات الفترة قبل جائحة كورونا في عام 2019، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك.


وسجلت كل من الصادرات والواردات نموا مزدوج الرقم خلال فترة يناير- يوليو، حيث ارتفعتا بواقع 24.5% و 24.4% على أساس سنوي، على الترتيب.

وارتفع الفائض التجاري بنسبة 24.8% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.98 تريليون يوان.

وفي شهر يوليو وحده، ارتفعت واردات الصين وصادراتها بنسبة 11.5% على أساس سنوي إلى 3.27 تريليون يوان، وفقا لبيانات الجمارك.

تم تعديل هذا المقال من مصدره الأصلي

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كلمات دالة:الصين

Via SyndiGate.info


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