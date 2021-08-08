الصين: ارتفاع 25% في حجم التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2021

صدرت بيانات رسمية في الصين تؤكد نمو إجمالي حجم واردات الصين وصادراتها بواقع 24.5% على أساس سنوي، مسجلة 21.34 تريليون يوان ما يعادل 3.3 تريليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

ويعكس هذا الحجم للتجارة الخارجية زيادة بنسبة 22.3% مقارنة مع ذات الفترة قبل جائحة كورونا في عام 2019، حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك.



وسجلت كل من الصادرات والواردات نموا مزدوج الرقم خلال فترة يناير- يوليو، حيث ارتفعتا بواقع 24.5% و 24.4% على أساس سنوي، على الترتيب.



وارتفع الفائض التجاري بنسبة 24.8% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 1.98 تريليون يوان.



وفي شهر يوليو وحده، ارتفعت واردات الصين وصادراتها بنسبة 11.5% على أساس سنوي إلى 3.27 تريليون يوان، وفقا لبيانات الجمارك.

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