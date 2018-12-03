الصين توافق على خفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأحد إن الصين وافقت على" خفض وإلغاء" التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية لأقل من مستوى الأربعين في المئة التي تفرضها بكين حاليا على المركبات الأمريكية الصنع.



وبعد يوم من دعوته والرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هدنة لمدة 90 يوما في حربهما التجارية لإعطاء فرصة للمفاوضين قال ترمب على تويتر إن "الصين وافقت على خفض وإلغاء التعريفات على السيارات الواردة إلى الصين من الولايات المتحدة والتي تبلغ حاليا 40 في المئة".

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