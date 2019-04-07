المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا تحقق تقدم جديد

قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) إن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "حققت تقدماً جديداً" في واشنطن هذا الأسبوع وسيتم التعامل مع القضايا المتبقية من خلال "وسائل فعالة مختلفة"، ولم تذكر الوكالة مكان وزمان إجراء مزيد من المناقشات.

وقالت الوكالة إن المحادثات التي استمرت ثلاثة أيام وانتهت يوم الجمعة تناولت قضايا تشمل نقل التكنولوجيا وحماية حقوق الملكية الفكرية والتدابير غير الجمركية والزراعة والتنفيذ.

وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض سارة ساندرز في بيان لها يوم الجمعة الماضي إنه " لا يزال هناك عمل مهم" وإن الجانبين سيكونان على اتصال مستمر.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث يوم الجمعة عن تقدم في المفاوضات المكثفة مع بكين التي يفترض أن تنهي الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه رفض إطلاق أي تكهنات حول نتائجها، وقال وفقا لوكالة "فرانس برس" إن "اللقاء مع الصين كان نجاحا كبيرا".

وصرح ترامب "لا أريد التكهن باتفاق أو عدم اتفاق لكننا حققنا تقدما كبيرا"، موضحا أن "أصعب نقطتين تم التفاوض حولهما وبنجاح كبير لبلدنا"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن هاتين النقطتين.

وفي مقابلة مع قناة "بلومبيرغ" التلفزيونية قبيل ذلك، تحدث لاري كادلو أكبر مستشاري ترامب الاقتصاديين في الاتجاه نفسه، وقال إن المحادثات التي تواصلت الجمعة "مثمرة جدا وتجعل الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح"، مؤكدا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لم تحدد أي جدول زمني للمفاوضات.

ورفض كادلو أيضا الدخول في التفاصيل لكنه تحدث عن "تقدم حول عدد كبير من القضايا مثل التحقق (من تطبيق الاتفاق بعد توقيعه) وسرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمساهمات في الشركات والإنترنت والمواد الأولية".

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