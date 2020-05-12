الصين: المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تصب في صالح واشنطن وبكين والعالم

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم إن المرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستصب في صالح البلدين والعالم بعد أن تلقت سؤالا عما إذا كانت بكين تبحث إمكانية إعادة التفاوض على الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين خلال إفادة يومية إن على البلدين تطبيق الاتفاق على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وفقا لـ"رويترز".

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية الصينية أمس الاثنين أن بعض المستشارين الحكوميين يحثون بكين على إبطال الاتفاق التجاري والتفاوض على آخر موات على نحو أكبر لبلادهم.