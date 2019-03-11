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الصين توقف استخدام طائرات "بوينج 737"بعد كارثة الطائرة الإثيوبية

الصين توقف استخدام طائرات "بوينج 737"بعد كارثة الطائرة الإثيوبية
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