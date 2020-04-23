الصين تتجه لتعزيز الاستثمار في قطاعات مختلفة وزيادة التوظيف

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس إن بلاده ستعزز الاستثمار في قطاعات مختلفة تشمل شبكة الجيل الخامس والذكاء الصناعي والنقل والطاقة وزيادة التوظيف، فيما يعاني ثاني أكبر اقتصاد في لعالم من تبعات جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله خلال زيارة لإقليم شنشي، إن اتجاها طويل الأمد شهد تحسنا في الاقتصاد الصيني لم يتغير لكنه أضاف أن بكين ستتخذ خطوات لتعزيز الاقتصادالحقيقي، خاصة قطاع التصنيع.

وتابع شي قائلا إن بكين ستركز على توظيف خريجي الجامعات والعمال المهاجرين وقدامى المحاربين المتقاعدين وتعزيز التوظيف وتنفيذ المشروعات عبر قنوات عديدة.