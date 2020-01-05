الصين تحقق عائدات من قطاع البرمجيات تصل إلى 923 مليار دولار خلال الـ11 شهراً من عام 2019

سجل قطاع البرمجيات الصيني نمواً مطرداً في العائدات والأرباح خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، وفقاً لوكالة "شينخوا"، أن إجمالي عائدات قطاع البرمجيات بلغ 6.46 تريليونات يوان (حوالي 923 مليار دولار) خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، بزيادة 15.5 بالمائة مقارنة مع العام الأسبق.

كذلك قفزت أرباح القطاع بواقع 11 بالمائة على أساس سنوي إلى 826 مليار يوان، وارتفعت صادرات البرمجيات بنسبة 3.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 42.2 مليار دولار.

وأشارت بيانات تفصيلية إلى أن منتجات البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات سجلتا نمواً قوياً بالعائدات بلغ 13.8 بالمائة و17.4 بالمائة على الترتيب.

وبلغ إجمالي عائدات منتجات وخدمات سلامة المعلومات 116.4 مليار يوان، بزيادة 12.8 بالمائة.

وتدور حرب تجارية شديدة منذ مارس/ آذار 2018 بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم من خلال تبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكن واشنطن تقول إنها تماطل في السماح للشركات الأجنبية بالعمل بحرية.

وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة الاستثمار في الصين بدون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها حالياً.

وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتباراً من الأول من إبريل/ نيسان، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتباراً من الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وكانت وكالة شينخوا قد نقلت يوم الخميس الماضي، عن مقال نُشر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أن أكثر من 90 في المائة من أكثر من 200 شركة أميركية تعمل في الصين سجلت عمليات مربحة في عام 2019، مستشهدة بنتائج استطلاع لأعضاء مجلس الأعمال الأميركي ـ الصيني العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 87 في المائة من الأعضاء لم يتحركوا أو يخططوا لنقل أي عمليات إلى خارج الصين، في حين أن 83 في المائة منهم لم يتخذوا أي قرارات لتخفيض أو وقف الاستثمار المخطط في الصين في العام الماضي.