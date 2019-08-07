الصين تخالف التوقعات وتحدد نقطة وسط لليوان عند 6.9996 للدولار

حدد البنك المركزي الصيني نقطة الوسط المرجعية لليوان عند 6.9996، أي أقوى من 7 للدولار الأربعاء 7 أغسطس، بعد يومين من وصف واشنطن لبكين بأنه متلاعبة بالعملة.

وانخفض اليوان في الأشهر الأخيرة، خاصةً مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلن الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي ، بشكل غير متوقع تعريفات جديدة على بكين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر.

وتوقعت رويترز أن بنك الشعب الصيني سيرفع سعر اليوان إلى 6.9994 مقابل الدولار الأربعاء، حيث حدد المركزي سعر اليوان الثلاثاء عند 6.9683، وهي أضعف نقطة الوسط المرجعية منذ 20 مايو 2008.

ونقطة الوسط المرجعية هي سعر يحددها البنك المركزي بشكل يومي بحيث يسمح للعملة بالتحرك حولها بنسبة يحددها مسبقاً.