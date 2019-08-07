  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الصين تخالف التوقعات وتحدد نقطة وسط لليوان عند 6.9996 للدولار

الصين تخالف التوقعات وتحدد نقطة وسط لليوان عند 6.9996 للدولار

منشور 07 آب / أغسطس 2019 - 10:40
اليوان الصيني
اليوان الصيني
أبرز العناوين
انخفض اليوان في الأشهر الأخيرة، خاصةً مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

حدد البنك المركزي الصيني نقطة الوسط المرجعية لليوان عند 6.9996، أي أقوى من 7 للدولار الأربعاء 7 أغسطس، بعد يومين من وصف واشنطن لبكين بأنه متلاعبة بالعملة.

وانخفض اليوان في الأشهر الأخيرة، خاصةً مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أعلن الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي ، بشكل غير متوقع تعريفات جديدة على بكين، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر.

وتوقعت رويترز أن بنك الشعب الصيني سيرفع سعر اليوان إلى 6.9994 مقابل الدولار الأربعاء، حيث حدد المركزي سعر اليوان الثلاثاء عند 6.9683، وهي أضعف نقطة الوسط المرجعية منذ 20 مايو 2008.

ونقطة الوسط المرجعية هي سعر يحددها البنك المركزي بشكل يومي بحيث يسمح للعملة بالتحرك حولها بنسبة يحددها مسبقاً.

المزيد: 
اقتصاد الصين ينمو بأبطأ وتيرة خلال 28 عاماً
الصين: الاستهلاك قد يتباطىء في 2019

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن