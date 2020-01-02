الصين تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك

قال البنك المركزي الصيني، أمس، إنه خفض الاحتياطيات الإلزامية التي ينبغي على جميع البنوك الاحتفاظ بها، ليتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (114.91 مليار دولار) من أجل دعم الاقتصاد.

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، اعتباراً من السادس من يناير.

وتوقع عدد من المحللين خطوة وشيكة من هذا النوع، فيما أكد البنك المركزي الصيني أن النمو الاقتصادي يظل متيناً.

وقال في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للربع الرابع من العام إنه سيعمل على درء المخاطر المالية ونزع فتيلها وسط «تغيرات عميقة» في الاقتصاد المحلي والدولي.

وأضاف البنك أنه سيبقي سعر صرف اليوان متوازناً ومستقراً، وسيستخدم أدوات نقدية متعددة وسياسة مرنة للمحافظة على السيولة.