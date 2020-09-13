الصين ترفض بيع تيك توك إلى شركة أمريكية ولو تعرض للحظر

كشف مسؤولون في الحكومة الصينية أن الموقف الصيني يفضّل تعرض تطبيق تيك توك للحظر ولا تقبل البيع لشركة أمريكية.

يعتقد المسؤولون في الصين أن الرضوخ للإملاءات الأمريكية سيجعلها تبدو بمظهر الضعيف الذي يجب أن يوافق على ضغوط واشنطن ببيع تيك توك تحت طائلة الحظر.

تبقى أمام تيك توك ثلاثة أيام لإعطاء القرار النهائي بالموافقة على بيع عملياته في الولايات المتحدة ودول أخرى إلى شركة أمريكية، وإلا سيتم تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بمنع التعامل مع التطبيق.



يأتي هذا الموقف الصيني بعد أيام من تصعيد إضافي في قوانين التجارة، حيث منعت أي شركة ستشتري تطبيق الفيديو المصغر من استخدام خوارزميات اقتراح المحتوى، ولن تتوانى الصين عن استخدام هذا التعديل لتأجيل أية صفقة لتيك توك.

على الطاولة أمام ByteDance المالكة لتيك توك عدة عروض استحواذ من شركات أمريكية مثل أوراكل ومايكروسوفت و ولمارت. وتقول الشركة الصينية أن أمامها عدة مسارات للمضي قدماً.