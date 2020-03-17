الصين تستأنف الإنتاج في 90% من شركاتها الصناعية الرئيسية

أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية اليوم (الثلاثاء)، أن أكثر من 90 في المائة من المؤسسات الصناعية الرئيسية على مستوى المقاطعات في الصين قد استأنفت العمل والإنتاج بفضل التدابير المتخذة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن هذا الاستئناف لا يشمل مناطق محددة بما فيها مقاطعة هوبي، التي كانت الأكثر تضرراً بفيروس كورونا.

وقالت منج وي، المتحدثة باسم اللجنة، إن مناطق من بينها تشجيانج وجيانغسو وشنغهاي وشاندونغ وقوانغشي وبلدية تشونغتشينغ، شهدت تقريباً عودة ما يقرب من 100 في المائة من مؤسساتها إلى الإنتاج.

كما أشارت البيانات المتعلقة باستخدام الكهرباء إلى الحيوية المستعادة بشكل كبير في مختلف القطاعات.

وشهدت صناعة المعادن غير الحديدية عودة استخدام الطاقة مرة أخرى إلى المستوى الطبيعي للعام الماضي، في حين شهدت الصناعات الدوائية والكيميائية والإلكترونية ارتفاع معدل استخدام الكهرباء مرة أخرى إلى 90 في المائة من المستوى العادي.

كما أشارت اللجنة اليوم، إلى أن اقتصاد البلاد سيعود إلى وضعه الطبيعي في الربع الثاني من العام مع سريان تدابير دعم اتخذتها الحكومة للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال مسؤولون من اللجنة للصحافيين خلال إيجاز صحافي، إن لدى الصين وفرة من أدوات السياسة، وإنها ستنفذ إجراءات مناسبة في الوقت الملائم.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 13 شخصاً توفوا بفيروس كورونا أمس (الاثنين)، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة، 11 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وأوضحت اللجنة اليوم أنه جرى رصد 21 حالة إصابة جديدة أمس، مقارنة بـ16 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.