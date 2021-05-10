الصين تصدر مجموعة من العملات المعدنية التذكارية على شكل قلب

أعلن البنك المركزي للصين أنه سيصدر مجموعة من العملات المعدنية التذكارية الذهبية والفضية لثقافة التهاني والتبريكات للعام 2021 اعتبارًا من 9 مايو الجاري.

وقد جذبت اثنتان من العملات التذكارية على شكل قلب انتباه مستخدمي الإنترنت.

زين وجه هذه المجموعة من العملات التذكارية الذهبية والفضية بأحرف "التبريكات" وبأنماط صينية تقليدية، كما ينشر اسم البلد والسنة.

وتتميز العملة التذكارية "تشين سيه خه مينغ" (يعني الوئام والانسجام بين الزوجين في اللغة الصينية) الذهبية على شكل قلب بحجم 3 جرام والتي ستصدر في 20 مايو بنقوش تظهر مزيج من عصفورين وأشجار وفاكهة على ظهرها، بالإضافة إلى كلمات "تشين سيه خه مينغ" وفئة العملة، وفق صحيفة الشعب الصينية.

وتتميز العملة التذكارية من الفضة " تشين سيه خه مينغ " بحجم 30 جرامًا على شكل قلب والتي ستصدر في 20 مايو بنمط خلفي عبارة عن مزيج من كُمّ زهرة الزنبق ويد نسائية وكيس العطور، بالإضافة إلى كلمات "تشين سيه خه مينغ" وفئة العملة.

ويُعرف 20 مايو أيضًا باسم عيد الحب على الإنترنت في الصين، لأن نطق الرقم "520" يشبه نطق "أحبك" في اللغة الصينية.