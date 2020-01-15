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الصين تصرح بعدم استخدام سعر الصرف كأداة في النزاعات التجارية

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2020 - 09:30
علقت الصين على القرار الأمريكي بالقول إنه يتماشى مع تقييم صندوق النقد الدولي بأن بكين لا تتلاعب بسعر اليوان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تخلت عن تصنيف الصين كدولة متلاعبة بالعملة
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تخلت عن تصنيف الصين كدولة متلاعبة بالعملة، قبل أيام فقط من توقيع البلدين على اتفاق تجاري أولي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تخلت عن تصنيف الصين كدولة متلاعبة بالعملة، قبل أيام فقط من توقيع البلدين على اتفاق تجاري أولي.

وعلقت الصين على القرار الأمريكي بالقول إنه يتماشى مع تقييم صندوق النقد الدولي بأن بكين لا تتلاعب بسعر اليوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج :"لقد أكدنا مرارا أننا لا نقوم بخفض قيمة العملة لتعزيز التنافسية، ولن نستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع الاضطرابات الخارجية مثل النزاعات التجارية".

Via SyndiGate.info


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