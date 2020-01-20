الصين تطالب كندا بإطلاق سراح مديرة "هواوي"

حثت الصين، كندا اليوم الاثنين على إطلاق سراح منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة هواوي في أقرب وقت ممكن.

وأدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بهذا التصريح في إفادة صحفية اليوم، وقال أيضا إنه يتعين على كندا أن تصلح خطأها.

واحتُجزت منغ في كندا قبل نحو عام.

ومن المنتظر أن تمثل في وقت لاحق اليوم الاثنين، أمام المحكمة في فانكوفر في إطار قضية تسليمها.