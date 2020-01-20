  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الصين تطالب كندا بإطلاق سراح مديرة "هواوي"

الصين تطالب كندا بإطلاق سراح مديرة "هواوي"

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2020 - 11:17
حثت الصين، كندا اليوم الاثنين على إطلاق سراح منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة هواوي في أقرب وقت ممكن
من المنتظر أن تمثل في وقت لاحق اليوم الاثنين، أمام المحكمة في فانكوفر في إطار قضية تسليمها
أبرز العناوين
حثت الصين، كندا اليوم الاثنين على إطلاق سراح منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة هواوي في أقرب وقت ممكن

حثت الصين، كندا اليوم الاثنين على إطلاق سراح منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة هواوي في أقرب وقت ممكن.
وأدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بهذا التصريح في إفادة صحفية اليوم، وقال أيضا إنه يتعين على كندا أن تصلح خطأها.

واحتُجزت منغ في كندا قبل نحو عام.

ومن المنتظر أن تمثل في وقت لاحق اليوم الاثنين، أمام المحكمة في فانكوفر في إطار قضية تسليمها.

 

5 أسباب تجعل من HUAWEI Mate30 Pro ملك الهواتف الذكية الذي طال انتظاره
كيف بدأت شركة هواوي و إلى أين وصلت؟\

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2019 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...