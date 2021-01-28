الصين تطلب من الهند بتوضيح سبب حظر 59 تطبيقاً لها

قال قاو فنج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية في إفادة صحفية إن الصين لاحظت تقريرا إعلاميا عن حظر الهند لـ 59 تطبيقا صينيا وطلبنا منها توضيحا بهذا الشأن.

ونقلت "بلومبرج" عن قاو فنج القول إن الصين تأمل في أن توفر الهند بيئة أعمال منفتحة وعادلة وغير تمييزية للشركات الصينية.

من ناحية أخرى تأمل الصين في أن تتمكن أستراليا من اتخاذ المزيد من الخطوات التي تفيد الثقة والتعاون بين البلدين وتدفع العلاقات الثنائية قدما للعودة إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في رد على سؤال حول طلب أستراليا لإجراء محادثات. وكان وزير التجارة الأسترالي قد أرسل في الآونة الأخيرة رسالة إلى وزير التجارة الصيني.