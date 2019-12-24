الصين تعتزم بدء العام الجديد بانفتاح جمركي

أعلنت وزارة المالية الصينية الاثنين أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة بما فيها لحوم الخنزير المجمدة، اعتبارا من يناير (كانون الثاني) المقبل بينما تواجه السلطات صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية.

وأعلنت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) أن تعديل التعريفات يأتي من أجل تعزيز تنمية التجارة عالية الجودة.

وذكرت أن التعديلات ستوسع الواردات وتعزز التنمية المنسقة للتجارة والبيئة وتدفع التنمية عالية الجودة للبناء المشترك للحزام والطريق، مشيرة إلى أن 850 سلعة ستخضع لتعريفات استيراد مؤقتة، أقل من تلك المطبقة على واردات «الدول الأكثر رعاية».

وأوضح بيان اللجنة أنه في ضوء الجهود الرامية إلى زيادة واردات السلع الاستهلاكية المحلية النادرة نسبيا أو ذات الخصائص الأجنبية، لتلبية احتياجات الناس بشكل أفضل، ستقوم الصين باعتماد أو خفض المعدلات الضريبية المؤقتة على الواردات من لحم الخنزير المجمد وثمار الأفوكادو المجمدة وعصير البرتقال غير المجمد. وقالت اللجنة إن الصين ستفرض ضريبة استيراد صفرية على المنتجات الصيدلانية التي تحتوي على قلويدات لعلاج الربو، وكذلك المواد الخام لإنتاج أدوية جديدة لمرض السكري لخفض تكاليف الأدوية وتعزيز إنتاج أدوية جديدة.

وستطبق البلاد - أو تخفض - معدلات ضريبة الاستيراد المؤقتة للسلع، بما في ذلك السبائك الحديدية وذاكرات الدوائر المتكاملة متعددة المكونات، لتوسيع واردات التقنيات المتقدمة والمعدات وقطع الغيار ودعم تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة. وستطبق الصين أيضا أو تخفض معدلات ضريبة الاستيراد المؤقتة لبعض المنتجات الخشبية والورقية.

ومن أجل تعزيز التنمية المنسقة للتجارة والبيئة، ستستبدل الصين رسوم الاستيراد المؤقتة على خردة التنغستن والنيوبيوم والنفايات بواسطة تعريفات الدولة الأولى بالرعاية اعتبارا من أول يناير 2020، في ظل تشديد إدارة النفايات الصلبة، وفقا للمصلحة.

وفي عام 2020، ستواصل الصين تطبيق معدلات التعريفات التقليدية على بعض المنتجات المستوردة من 23 دولة ومنطقة بموجب اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة أو ترتيبات التجارة التفضيلية، بحسب البيان.

كما أشارت اللجنة إلى أن الصين، وفي إطار تعزيز مبادرة الحزام والطريق وتطوير شبكة من مناطق التجارة الحرة عالية المستوى، ستقوم بخفض التعريفات الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بين الصين والدول على طول الحزام والطريق، ما من شأنه خفض التعريفات الجمركية مع الكثير من الشركاء التجاريين.

ولفتت اللجنة إلى أن الصين ستخفض كذلك معدلات التعريفات الجمركية المفروضة على 176 سلعة من منتجات تكنولوجيا المعلومات الواردة من «الدول الأكثر رعاية» اعتبارا من أول يوليو (تموز) 2020، مع تعديل معدلات تعريفات الاستيراد المؤقتة لبعض من هذه المنتجات. وأوضحت أن التدابير المذكورة ستخفض تكاليف الاستيراد، وتعزز الانفتاح، وتسرع عملية بناء مناطق تجارة حرة عالية المستوى، وتدعم التجارة الحرة والشاملة في جميع أنحاء العالم عن طريق المنفعة المشتركة.

وتضرر قطاع لحوم الخنازير بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف. وأوضحت الوزارة في إعلانها أن الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 12 في المائة إلى ثمانية في المائة اعتبارا من الأول من يناير.

وكانت الصين أطلقت خطة لإعادة إنتاج لحوم الخنازير بحلول 2021، إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار حمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى القضاء على نحو أربعين في المائة من قطعانها. وكانت وزارة التجارة الصينية ذكرت أن البلاد ستستورد في 2019 ضعف ما استوردته من لحوم الخنازير العام الماضي.

وقالت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الصين ستخفض أيضا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة أن القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل الصوتي وغيرها. وسيتم تخفيض الرسوم على بعض أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية من عشرة في المائة حاليا إلى خمسة في المائة.

وأوضح البيان أنها ستُخفض الرسوم الجمركية بشكل أكبر على سلع من دول بينها نيوزيلندا والبيرو وكوستاريكا وسويسرا وآيسلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وباكستان في إطار إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية.

ونقل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأنباء التي أوردتها وكالتا «بلومبرغ» و«رويترز» حول خفض الرسوم الجمركية الصينية، من دون أي تعليق. وكانت بكين وواشنطن أعلنتا الشهر الجاري عن تبادل خفض رسوم جمركية على بعض المنتجات.

وبحسب البيان الرسمي الصيني، فإن خطوة خفض التعريفات لا علاقة لها بالحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة، ولكنها تعزز تصريحات الحكومة بأن الاقتصاد الصيني سوف يستمر في الانفتاح. ومن المقرر أن يؤدي خفض الرسوم ابتداء من الأول من يناير المقبل لخفض تكاليف منتجات منها السلع الاستهلاكية المستوردة والمنتجات التكنولوجية والأدوية الخاصة ولحم الخنزير المجمد.

وأفادت «بلومبرغ» بأن خفض الرسوم سوف يؤثر على الواردات التي بلغت 389 مليار دولار. ويشار إلى أن خفض الرسوم لا يهدف فقط لتخفيف العبء على المستهلكين وتعزيز الطلب المحلي، ولكن أيضا تعزيز تطوير قطاع التكنولوجيا بالصين.