قالت وزارة المالية الصينية أمس الاثنين، إن الصين تعتزم فرض رسوم على سلع أميركية قيمتها 60 مليار دولار، بعد أن صعدت الولايات المتحدة حرباً تجارية مريرة بين البلدين بزيادة الرسوم على منتجات صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيان إن الصين ستفرض رسوماً على 5140 منتجاً أميركياً اعتباراً من أول يونيو.

وكان المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانج قال أمس، إن الصين ليس لديها خيار إلا اتخاذ إجراءات مضادة رداً على رفع الرسوم الأميركية على السلع الصينية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شوانج القول في مؤتمر صحفي اعتيادي في بكين أمس «سيتم إعلان عن إجراءات مضادة محددة في الوقت المناسب»، مضيفاً «من فضلكم انتظروا وسترون».

وأكد «الصين لن ترضخ أبداً للضغط الأجنبي، نحن عازمون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة».