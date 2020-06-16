الصين تعلن إقرار مشاريع أصول ثابتة بقيمة 18.3 مليار دولار في مايو

قالت هيئة التخطيط الحكومي الصينية يوم الثلاثاء إنها وافقت على سبعة مشاريع لاستثمارات الأصول الثابتة قيمتها معا 129.8 مليار يوان (18.3 مليار دولار) في مايو أيار.

وأبلغت مينغ واي المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصحفيين أثناء إيجاز أن استهلاك الصين من الكهرباء زاد 4.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار.