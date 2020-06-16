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الصين تعلن إقرار مشاريع أصول ثابتة بقيمة 18.3 مليار دولار في مايو

منشور 16 حزيران / يونيو 2020 - 08:07
الصين تعلن إقرار مشاريع أصول ثابتة بقيمة 18.3 مليار دولار في مايو
أبلغت مينغ واي المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصحفيين أثناء إيجاز أن استهلاك الصين من الكهرباء زاد 4.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار
أبرز العناوين
قالت هيئة التخطيط الحكومي الصينية يوم الثلاثاء إنها وافقت على سبعة مشاريع لاستثمارات الأصول الثابتة قيمتها معا 129.8 مليار يوان (18.3 مليار دولار) في مايو أيار.

قالت هيئة التخطيط الحكومي الصينية يوم الثلاثاء إنها وافقت على سبعة مشاريع لاستثمارات الأصول الثابتة قيمتها معا 129.8 مليار يوان (18.3 مليار دولار) في مايو أيار.

وأبلغت مينغ واي المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصحفيين أثناء إيجاز أن استهلاك الصين من الكهرباء زاد 4.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار.

اقتصاد الصين يتسم بالمتانة رغم الضغوط الضخمة
احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ترتفع بشكل مفاجىء في مايو

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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