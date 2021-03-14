الصين تعلن عن مشروع لدمج إدارة العملات المحلية والأجنبية

أعلنت سلطات النقد الصينية إطلاق مشروع تجريبي لخدمة الأموال المشتركة للشركات متعددة الجنسيات، بهدف دمج إدارة العملات المحلية والأجنبية، وتسهيل استخدام رأس المال عبر الحدود.

وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إنه سيتم إطلاق البرنامج التجريبي المذكور في العاصمة بكين ومدينة شنتشن، وهي مركز اقتصادي رئيسي جنوبي البلاد. وسيخدم البرنامج شركات كبيرة متعددة الجنسيات ذات تصنيفات ائتمانية عالية نسبياً.

وأضاف البنك المركزي في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس (السبت)، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز بناء منطقة خليج قوانجدونغ - هونغ كونغ - ماكاو الكبرى، ومنطقة بكين للتجارة الحرة التجريبية، ودعم بناء اقتصاد مفتوح على مستوى أعلى، وتحسين قدرة الخدمات المالية على خدمة الاقتصاد الحقيقي.

وأشار البيان إلى أن الخدمة المذكورة «ستوحّد سياسات إدارة العملات المحلية والأجنبية، ما يسمح للشركات متعددة الجنسيات بشراء عملات أجنبية حسب الرغبة ضمن حدود معينة، كما يمكن إيداع أموال شراء العملات الأجنبية في حسابات محلية من المستوى الأول للمدفوعات الخارجية». وسينفّذ البرنامج التجريبي أيضاً إدارة تحوطية كلية ثنائية الاتجاه لتحسين استقلالية وكفاءة رأس المال للتمويل عبر الحدود على أساس عمليات سليمة وحكيمة، وزيادة تسهيل تحويل الأموال واستخدامها، وتعزيز العمليات والإشراف اللاحق.

على صعيد آخر، تتجه شركة «ميجفي تكنولوجي» لأن تصبح أول شركة ناشئة صينية كبيرة للذكاء الصناعي يتم طرحها للاكتتاب العام، بعدما تقدمت بطلب لطرح شهادة إيداع صينية بمجلس الابتكار التكنولوجي والعلمي ببورصة شنغهاي للأوراق المالية.

وتعتزم الشركة الناشئة، المدعومة من مجموعة «علي بابا غروب هولدنغ»، لإصدار أسهم تصل إلى 253 مليون سهم عادي، كأسهم أساسية لطرح شهادة إيداع صينية، وفقاً لبيانها. وقد يجمع الطرح 6 مليارات يوان على الأقل (925 مليون دولار) بعد خصم الرسوم، حيث سيتم استخدامها لتمويل الأبحاث والتطوير في مجال الروبوتات والإنترنت المرئي للأشياء، وكذلك تجديد رأس المال وفقاً للطلب المقدم. وتتولى شركة «سيتيك سيكيوريتيز» رعاية عملية الإدراج.