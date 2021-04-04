الصين تعمل على دمج 5 بنوك تجارية بإقليم شانشي

وافقت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية على خطة لدمج خمسة بنوك تجارية في إقليم شانشي الغني بالفحم، وفقا لما أعلنته اللجنة على موقعها على الإنترنت.

وأفادت وكالة بلومبرغ أمس، بأن البنوك التجارية متوسطة الحجم كشفت لأول مرة عن عزمها على النظر في خيارات إعادة الهيكلة في أغسطس (آب) الماضي، بعد سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشروع التي هزت النظام المالي للإقليم الواقع في شمال البلاد. وأوضحت أن البنوك التي سيتم دمجها هي بنك جينتشنج وبنك جينتشونج وبنك يانجتشوان التجاري وبنك تشانجتشى وبنك داتونج.

وواصل اليوان الصيني تراجعه مقابل الدولار للأسبوع السابع على التوالي، وهو أطول فترة ضعف له أمام العملة الأميركية منذ أكثر من عامين، ويأتي ذلك في ظل عودة المستثمرين إلى التعامل بالدولار مع انتعاش النمو.

وتراجع اليوان الصيني لتصل قيمته إلى 6.5629 يوان مقابل الدولار في جلسة التداول أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، في تراجع بنسبة 0.3 في المائة عن مكاسبه الأسبوع الماضي. وارتفعت قيمة اليوان والدولار على مدار سبعة أسابيع، وهي أطول فترة انتعاش منذ أغسطس 2018.

ولا يشعر صانعو السياسة المالية في الصين بالقلق من التراجع الأخير في قيمة اليوان. وذكر سون جوفينج، رئيس لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، أنه لن يكون هناك تأثير كبير محتمل لبرامج التحفيز الأميركية وارتفاع عوائد سندات الخزانة، على الأسواق الصينية.

وأشار سون إلى أن الصين عززت من الحصة المالية للمؤسسات الداخلية لشراء الأصول الخارجية بنحو 135 مليار دولار الشهر الماضي، وهي الأعلى على الإطلاق.

