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الصين تلغي أكبر معرض جوي هذا العام بسبب كورونا

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2020 - 10:54
الصين تلغي أكبر معرض جوي هذا العام بسبب كورونا
عادة ما يجتذب هذا الحدث موردين كبارا للطائرات مثل إيرباص وبوينج ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية
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أعلنت الجهة المنظمة لأكبر معرض جوي في الصين اليوم الأربعاء إلغاء الحدث بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد أن كان من المقرر إقامة المعرض في نوفمبر تشرين الثاني بمدينة تشوهاي في جنوب البلاد.

أعلنت الجهة المنظمة لأكبر معرض جوي في الصين اليوم الأربعاء إلغاء الحدث بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد أن كان من المقرر إقامة المعرض في نوفمبر تشرين الثاني بمدينة تشوهاي في جنوب البلاد.

وأضاف المنظمون في بيان أن معرض الصين الدولي للطيران والفضاء سيقام عام 2022.

وعادة ما يجتذب هذا الحدث موردين كبارا للطائرات مثل إيرباص وبوينج ومؤسسة الطائرات التجارية الصينية.

يأتي هذا في أعقاب إلغاء معرض فارنبورو الجوي في بريطانيا،أكبر معرض طيران لهذا العام، بسبب القيود المفروضة على السفر والضرر الذي ألحقته الجائحة بالقطاع.

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Via SyndiGate.info


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