الصين توقع مع أميركا الاتفاق التجاري الأسبوع المقبل

أعلنت بكين اليوم أن ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى التجاري مع أمريكا الهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وفادت وزارة التجارة الصينية أن ليو كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن سيزور العاصمة الأمريكية من الاثنين حتى الأربعاء. ويأتي الإعلان بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغر في 15 يناير.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ إنه "بدعوة من أمريكا سيقود ليو هي وفدا يزور واشنطن من 13 يناير حتى 15 يناير للتوقيع على اتفاق المرحلة الأولى". وأضاف "يتواصل الطرفان عن قرب بشأن التفاصيل المرتبطة بالتوقيع" دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأفاد مسؤولون أمريكيون وصينيون أن الاتفاق يشمل بنوداً تتطرق إلى حماية الملكية الفكرية والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية والعملات الأجنبية إضافة إلى بند مرتبط بحل النزاعات. وخفض ترمب بدوره أو ألغى بعض الرسوم الجمركية التي كان فرضها على الصين.