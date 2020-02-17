  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. الصين: سامسونج تطلب الإذن لاستئناف عملياتها في مصنع شاشات التلفاز

الصين: سامسونج تطلب الإذن لاستئناف عملياتها في مصنع شاشات التلفاز

منشور 17 شباط / فبراير 2020 - 12:28
الصين: سامسونج تطلب الإذن لاستئناف عملياتها في مصنع شاشات التلفاز
معظم المصانع الكورية الجنوبية في الصين استأنفت اعمالها في العاشر من الشهر الجاري
أبرز العناوين
هناك توقعات أن استئناف تشعيل المصنع قد يكون في 19 فبراير الجاري

ذكرت تقارير إخبارية كورية جنوبية، اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن تحصل شركة سامسونج إلكترونيكس على الإذن لاستئناف عملياتها في مصنع التلفزيونات في مدينة تيانجين الصناعية الصينية هذا الأسبوع.

وأفادت صحيفة "كوريا إيكونوميك ديلي"، نقلاً عن مصادر بالصناعة لم تكشف عن هويتها، أن هناك توقعات أن استئناف تشعيل المصنع قد يكون في 19 فبراير الجاري أو قبل ذلك.

يشار إلى أن معظم المصانع الكورية الجنوبية في الصين، بما في ذلك مصنع سامسونج للأجهزة المنزلية في مدينة سوجو، استأنفت اعمالها في العاشر من الشهر الجاري، وفقاً لوكالة أنباء بلومبرج.

شاهد: شركة سامسونج تكشف عن إصدارات Lite الأرخص من “Galaxy S10” و “Note 10”
سامسونج تفاجىء الجمهور بهاتف جديد قابل للطي وتزود "إس 20" بالجيل الخامس

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2020 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...