الصين: محادثات التجارة مع أمريكا قد تكون إيجابية رغم الرسوم الجديدة

منشور 11 أيّار / مايو 2019 - 08:34
الصين تعارض بقوة الزيادة الأخيرة في التعريفات ويتعين عليها الرد
الصين تعارض بقوة الزيادة الأخيرة في التعريفات ويتعين عليها الرد
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صعدت الولايات المتحدة حربها التجارية مع الصين أمس الجمعة بزيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار

قال ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على عقد جولة جديدة من محادثات التجارة في بكين في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ببدء عملية فرض رسوم على كل ما تبقى من الواردات القادمة من الصين.

وعبر ليو عن تفاؤل حذر بشأن فرص التوصل لاتفاق لكنه قال إن هناك "قضايا مبدئية" لا يمكن للصين أن تتراجع فيها.

ونقل التلفزيون الرسمي اليوم عن ليو، كبير المفاوضين بالمحادثات، قوله "المفاوضات لم تنهار. بل على العكس تماما، أعتقد أن حدوث نكسات صغيرة أمر طبيعي وحتمي خلال المفاوضات بين البلدين. عندما ننظر للأمام فإننا لا نزال نشعر بتفاؤل حذر".

لكن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قال في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" أمس الجمعة إنه لا توجد محادثات أخرى مزمعة مع الصين "حتى الآن".

وصعدت الولايات المتحدة حربها التجارية مع الصين أمس الجمعة بزيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار في خضم المحادثات الرامية لإنقاذ اتفاق تجاري.

وكان ترمب أصدر أمس الجمعة أوامر بزيادة الرسوم قائلا إن الصين "خرقت الاتفاق" لتخليها عن التزامات سابقة اعلنت خلال شهور من المفاوضات.

وقال ليو إن الصين تعارض بقوة الزيادة الأخيرة في التعريفات ويتعين عليها الرد.

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Via SyndiGate.info


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