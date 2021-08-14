الصين: معدل استهلاك الكهرباء يرتفع 12.8% الشهر الماضي

ارتفع معدل استهلاك الكهرباء في الصين بنحو 12.8 في المائة خلال شهر يوليو الماضي، في ظل التعافي الاقتصادي للبلاد.

ومعدل استهلاك الكهرباء في الصين يعد مقياسا رئيسيا للنشاط الاقتصادي للبلاد.

ونقلت الوكالة عن الهيئة الوطنية للطاقة إن إجمالي استخدام الطاقة بلغ 775.8 مليار كيلوواط/ ساعة الشهر الماضي.



كما ارتفع استهلاك الطاقة في صناعتي الزراعة والتصنيع بنسبة 20 في المائة و 9.3 في المائة، على الترتيب، على أساس سنوي، في حين قفز استهلاك الطاقة في صناعة الخدمات بنسبة 21.6 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".

وشهد استهلاك الطاقة السكنية زيادة سنوية بنسبة 18.3 في المائة الشهر الماضي.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2021، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في الصين 4.7 تريليون كيلوواط/ ساعة، بزيادة 15.6 في المائة على أساس سنوي.