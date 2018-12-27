الصين تخطط لاجتماع مباشر مع أمريكا في يناير

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الصين والولايات المتحدة تخططان لعقد اجتماع مباشر بين الجانبين لمناقشة التجارة في يناير.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم الوزارة للصحفيين إن المشاورات عبر مكالمات هاتفية "مكثفة" ستستمر في الوقت الراهن.



وأضاف أن المشاورات تمضي قدما على نحو حثيث رغم عطلة عيد الميلاد في الولايات المتحدة.



كانت بلومبرج قالت أمس الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين إن فريقا تجاريا أمريكيا سيسافر إلى بكين خلال الأسبوع المنتهي يوم السابع من

يناير لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين.

وقال مصدر مطلع لرويترز الأسبوع الماضي إن المحادثات ستكون على الأرجح في مطلع يناير.



وأجرى مسؤولون أمريكيون وصينيون مناقشات بالهاتف في الأسابيع القليلة الماضية. لكن الاجتماع المزمع الشهر المقبل سيكون الأول منذ محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بوينس أيرس في أول ديسمبر الجاري.

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