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الصين وأمريكا تعقدان محادثات ليومين في شنغهاي الأسبوع المقبل

منشور 24 تمّوز / يوليو 2019 - 02:42
سيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في مايو بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترمب بكين بالتراجع عن التزاماتها
سيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في مايو بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترمب بكين بالتراجع عن التزاماتها
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أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأربعاء أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي الأسبوع المقب

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الأربعاء أن محادثات على مدى يومين ستعقد بين مسؤولين أميركيين وصينيين في شنغهاي الأسبوع المقبل سعيا لتحقيق تقدم في الخلاف التجاري المستمر منذ عام بين البلدين.

وقال منوتشين إنه سيترأس مع ممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر الوفد الأمريكي. وسيكون ذلك أول اجتماع مباشر بين الجانبين منذ انهيار المحادثات في مايو بعد أن اتهم الرئيس دونالد ترمب بكين بالتراجع عن التزاماتها.

وقال منوتشين في تصريحات لشبكة سي.إن.بي.سي إنه يأمل في إحراز تقدم لكن هناك "العديد من المسائل" العالقة، ولذا فهو يتوقع جولة أخرى من المحادثات لاحقا في واشنطن.

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Via SyndiGate.info


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