الصين: %30.6 ارتفاعا في أسعار الخضروات في نوفمبر على أساس سنوي

سجلت أسعار الخضروات الطازجة في الصين ارتفاعاً بنسبة 30.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2021، وفقا للمكتب الوطني الصيني للإحصاء.

وجاءت الارتفاعات في أعقاب زيادة بنسبة 15.9% على أساس سنوي في أكتوبر، حيث ضربت الفيضانات وغيرها من الأحوال الجوية المتطرفة في الأشهر الأخيرة المزارع.

وعلى الرغم من زيادة المعروض من الخضار في نوفمبر، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة على أساس شهري بنسبة 6.8%.

ويراقب المستثمرون دلائل على ما إذا كان الارتفاع السريع في الأسعار وركود النشاط الاقتصادي قد يعرقلان النمو بشكل أكبر.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأخرى في الصين الشهر الماضي، بزيادة إجمالية قدرها 1.6% على أساس سنوي، وسط طفرة عالمية في الأسعار.