الضرائب ترفع أسعار الوقود في دول منظمة التعاون الاقتصادي

يوضح الرسم البياني التغييرات التي طرأت على متوسط سعر لتر البنزين في «مجموعة الدول الصناعية السبع»، وكذلك التغيير في متوسط السعر في الدول الأعضاء بـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال عام 2017.

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن تغيير السعر حدث بسبب التفاوت الكبير في مستوى الضرائب في كل دولة (باللون الأحمر) التي تفرضها أكثر الدول استهلاكاً للنفط. وتتفاوت النسب الضريبية ما بين نسب متواضعة، مثل الحال في الولايات المتحدة، ونسب بالغة الارتفاع، مثل الحال في أوروبا وآسيا ومنطقة المحيط الهادي.

اللون الأزرق يمثل سعر اللتر للوقود من النفط الخام، بينما البرتقالي يمثل هامش الربح، أما اللون الأحمر فيمثل حجم الضرائب على اللتر، غالبية الدول تحصّل ضرائب أعلى من سعر المنتج وربما تصل إلى ضعف ما يحصل عليه من المنتج. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، وفّرت الحكومة البريطانية عام 2017 نحو 64% من سعر لتر البنزين الذي يباع للمستهلك. وفي المقابل، وفّرت الدول المنتجة للنفط (من ضمنها «أوبك») 22.8% من سعر بتر البنزين.

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