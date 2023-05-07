الضمان يعلن عن زيادة 2.74% على رواتب المتقاعدين

البوابة – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوم الخميس عن نسبة الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي البالغة 2.74 بالمئة، اعتباراً من الأول من مايو لعام 2019، وفقا لما نقلاه وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس، بحضور عدد من كبار موظفي المؤسسة ورئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات، إن الزيادة استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل وبسقف 20 ديناراً (28.16 دولار أمريكي) حداً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.

وأضاف، أن معدل النمو في مؤشر الأسعار للمستهلك (مقياس التضخم) لعام 2018 بلغ 4.46 بالمئة وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، وأن معدّل النمو في متوسط الأجور بلغ 2.74 بالمئة. أما متوسط أجور المؤمن عليهم المشمولين بالضمان الاجتماعي لعام 2017 فقد بلغ 511 ديناراً (718.64 دولار)، فيما بلغ العام الماضي 525 ديناراً (738.95 دولار) وفقاً لبيانات المؤسسة، وبالتالي فإن معدل نمو متوسط الأجور هو 2.74 بالمئة.

بذلك قرّرت المؤسسة أن تكون زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة 2.74 بالمئة. حيث نص القانون بأن تؤخذ النسبة الأقل، وسيكون سقف هذه الزيادة 21.46 دينار (30.17 دولار)، بعد أن تم ربط السقف المحدد قانوناً بعشرين ديناراً بنسبة التضخم، حيث كان السقف في العام الماضي 20.85 دينار (29.36 دولار).

وبيّن الرحاحلة أن عدد المتقاعدين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة بلغ 95,600 متقاعد على قيد الحياة، و109,000 وريث مستحق بكلفة شهرية بلغت مليون و14 ألف دينار (1.4 مليون دولار)، أو 12.44 مليون دينار (17.5 مليون دولار) سنويا. حيث بلغ متوسّط الزيادة للمتقاعد 7.75 دينار (10.90 دولار).

كما وأشار الرحاحلة إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل رواتب الشيخوخة والعجز الطبيعي الكلي والجزئي والعجز الإصابي الكلي (العجز الناشئ عن إصابة عمل)، والوفاة الطبيعية، والوفاة الإصابية. أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن 60 عاماً بالنسبة للذكور و55 عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.

ونوّه الى أن 44,305 متقاعدين مبكراً سيحصلون على هذه الزيادة كونهم أكملوا السن المحددة، أو بسبب وفاة متقاعد المبكر، وأكد أن الزيادة المقررة سوف تُصرف ضمن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لشهر أيار المقبل.

من جهة آخر، أشار الرحاحلة، إلى أن مجلس إدارة المؤسسة وافق على تأجيل الأقساط الخاصة بسلف متقاعدي الضمان المستحقة عن شهر أيار المقبل، إلى ما بعد آخر قسط مستحق عليهم، دون ترتيب أي فوائد إضافية ناتجة عن هذا التأجيل.

ويشمل هذا القرار المستفيدين من هذه السلف وعددهم 23,000 متقاعد حصلوا على سلف بقيمة إجمالية بلغت 74 مليون دينار(104 مليون دولار).