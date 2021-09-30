العجز التجاري لتركيا يسجل انكماشاً بـ 32.4% في أغسطس

سجل عجز التجارة الخارجية لتركيا انكماشاً عند 32.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس آب إلى 4.259 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وسجلت صادرات تركيا ارتفاعاً 51.9 بالمئة وزادت الواردات 23.6 بالمئة مقارنة مع أغسطس آب 2020 وفقا لما ذكره معهد الإحصاء التركي.

و انكمش العجز التجاري في تركيا بنسبة 9.8 بالمئة إلى 29.78 مليار دولار في أول ثمانية أشهر

