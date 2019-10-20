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العجز التجاري للجزائر يتسع إلى 1.63 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من 2019

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:11
ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 مليار دولار من 3.05 مليار بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب من العام الماضي
ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 مليار دولار من 3.05 مليار بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب من العام الماضي
أبرز العناوين
بلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 92.82% من إجمالي الصادرات، 22.55 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية تراجع إيرادات الجزائر من الطاقة 11.91% في الأشهر الثمانية الأولى من 2019، ليتسع العجز التجاري للبلاد بمقدار 1.63 مليار دولار عنه قبل سنة. وتحاول الجزائر عضو أوبك خفض فاتورة وارداتها مع تعرضها لضغوط مالية بعد انخفاض دخل الطاقة.

وبلغت صادرات النفط والغاز، التي شكلت 92.82% من إجمالي الصادرات، 22.55 مليار دولار، انخفاضاً من 25.60 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، وفقاً للأرقام الصادرة عن الجمارك.

ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 مليار دولار من 3.05 مليار بين يناير كانون الثاني وأغسطس آب من العام الماضي.

وتراجع إجمالي قيمة الصادرات إلى 24.30 مليار دولار من 27.53 مليار في الأشهر الثمانية الأولى من 2018، في حين انخفضت الواردات 5.26% إلى 28.97 مليار دولار في الفترة ذاتها منذ 2019.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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