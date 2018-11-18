المغرب: العجز التجاري يرتفع 7.8% في الفترة من يناير إلى أكتوبر

زادت الواردات 9.2% إلى 393.3 مليار درهم مغربي (حوالي 41.51 مليار دولار) متجاوزة الصادرات التي ارتفعت 10.3% إلى 226.3 مليار درهم

ارتفع العجز التجاري المغرب بنسبة 7.8% في الأشهر العشرة الأولى من 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مكتب الصرف المغربي.

وزادت الواردات 9.2% إلى 393.3 مليار درهم مغربي (حوالي 41.51 مليار دولار) متجاوزة الصادرات التي ارتفعت 10.3% إلى 226.3 مليار درهم.

وتأثر ميزان التجارة المغربي بارتفاع واردات الطاقة، التي تشمل النفط والغاز، بنسبة 19.7% إلى 67.69 مليار درهم.

وجاءت مبيعات الفوسفات ومشتقاته في مقدمة صادرات المغرب وصعدت 14.6% إلى 42.2 مليار درهم.

واحتلت صادرات قطاع السيارات المرتبة الثانية بزيادة بلغت 11% إلى 60 مليار درهم. ويوجد في البلد الواقع في شمال أفريقيا مصانع انتاج لشركة رينو ومجموعة بي إس إيه الفرنسيتين لصناعة السيارات.

وأثرت الزيادة في العجز التجاري على احتياطيات المغرب من العملات الأجنبية التي تراجعت 3.5% على أساس سنوي إلى 223.3 مليار درهم في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من حاجات الإستيراد وفقات لبيانات من البنك المركزي.

وانخفضت التحويلات النقدية من المغاربة الذين يعيشون في الخارج 0.1% إلى 55.3 مليار درهم بينما زادت إيرادات السياحة 0.2% إلى 61.3 مليار درهم.

وأظهرت بيانات مكتب الصرف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت بنسبة 41.5% إلى 30.27 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من العام.

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