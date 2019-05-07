العجز الكلي بميزانية مصر يتراجع بنسبة 5.4% في 9 أشهر

منشور 07 أيّار / مايو 2019 - 11:23
الجنيه المصري
الجنيه المصري
أبرز العناوين
ارتفعت الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه بـ 20.3%

أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية تحقيق 35.6 مليار جنيه كفائض أولي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.4% في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي.

هذا وارتفعت الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه بـ 20.3%، ونمو الإنفاق العام بنسبة 13.9%.

هذا وسجلت ايرادات ضريبة الدخل نمواً سنوياً بـ 22.7% و18.6% للقيمة المضافة و66.3% للضريبة العقارية.

ارتفاعت حصيلة الإيرادات الضريبية بـ 16%، و سجلت الإيرادات غير الضريبية نمواً بـ 37%.

المزيد: 
صندوق النقد: اقتصاد مصر قد ينمو بنسبة 5.5% العام الجاري
البنك الدولي : مصر تستحق الثقة بإجراءات الإصلاح الاقتصادي
مصر تتجه نحو الاقتصاد غير النقدي
كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن