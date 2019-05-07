العجز الكلي بميزانية مصر يتراجع بنسبة 5.4% في 9 أشهر

أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية تحقيق 35.6 مليار جنيه كفائض أولي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.4% في التسعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي.

هذا وارتفعت الإيرادات العامة إلى 598.7 مليار جنيه بـ 20.3%، ونمو الإنفاق العام بنسبة 13.9%.

هذا وسجلت ايرادات ضريبة الدخل نمواً سنوياً بـ 22.7% و18.6% للقيمة المضافة و66.3% للضريبة العقارية.

ارتفاعت حصيلة الإيرادات الضريبية بـ 16%، و سجلت الإيرادات غير الضريبية نمواً بـ 37%.