العراق تخطط لرفع إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يومياً

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس الاثنين، إن العراق يخطط لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى ما بين 6 إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال العقدين المقبلين.

وأضاف الغضبان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية: «إن الوزارة ماضية في تحقيق نقلة تكنولوجية واقتصادية وإدارية وبشرية، من خلال العمل والتخطيط السليم للارتقاء بالمحتوى الوطني، بهدف مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية، فضلاً عن متطلبات الارتقاء بمستويات الإنتاج النفطي والغازي في العراق، حيث من المخطط الوصول لمعدلات من 6 إلى 8 ملايين برميل في العقدين المقبلين». وتبلغ مستويات إنتاج النفط الخام حاليا في العراق أكثر من 4 ملايين و450 ألف برميل يوميا.

واستقرت أسعار النفط أمس، مع انحسار المخاوف بشأن النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحول اهتمام المستثمرين للتوقيع المقرر لاتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الجاري، ما سيعزز النمو الاقتصادي والطلب.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت سنتا إلى 64.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات إلى 59.09 دولار للبرميل مقارنة بالجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر عقب غارة بطائرة مسيرة أميركية قتلت قائدا عسكريا إيرانيا ورد طهران بإطلاق صواريخ على قواعد أميركية في العراق. لكن الأسعار نزلت مجددا مع تراجع واشنطن وطهران بعدما أشرفتا على الانزلاق لنزاع مباشر.

ولامس خام القياس العالمي برنت 71.75 دولار للبرميل الأسبوع الماضي قبل أن يغلق يوم الجمعة دون 65 دولارا.

وقال كيم كوانج - راي محلل السلع الأولية في سامسونغ فيوتشرز في سول، وفق رويترز: «احتمال نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران تلاشى... بالنسبة لهذا الأسبوع، فإن توقيع اتفاق التجارة بين الصين والولايات المتحدة سيقود لصعود أسعار النفط بفضل توقعات بزيادة الطلب».

ومن المتوقع توقيع المرحلة الأولى لاتفاق التجارة بين واشنطن وبكين غدا الأربعاء، وهو ما من شأنه تهدئة الأسواق المالية والنفطية معا.