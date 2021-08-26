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العراق يبرم اتفاقًا مع PowerChina لبناء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميجاواط

منشور 26 آب / أغسطس 2021 - 12:10
العراق يبرم اتفاقًا مع PowerChina لبناء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميجاواط
وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق انقطاعات تستمر لساعات كل يوم على مدار العام
أبرز العناوين
وأضاف مجلس الوزراء في تغريدة أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميجاواط.

أفاد مجلس الوزراء العراقي البارحة أن العراق عقد اتفاق مبادئ مع شركة PowerChina الصينية بشأن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميجاواط.

وأضاف مجلس الوزراء في تغريدة أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميجاواط.

وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق انقطاعات تستمر لساعات كل يوم على مدار العام، لكن نقص الإمدادات يتفاقم أثناء أشهر الصيف الحارة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 مئوية وتعتمد الأسر على أجهزة تبريد الهواء.

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كلمات دالة:العراق

Via SyndiGate.info


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