العراق يبرم اتفاقًا مع PowerChina لبناء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميجاواط

أفاد مجلس الوزراء العراقي البارحة أن العراق عقد اتفاق مبادئ مع شركة PowerChina الصينية بشأن إنشاء محطات للطاقة الشمسية بسعة 2000 ميجاواط.



وأضاف مجلس الوزراء في تغريدة أن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بسعة 750 ميجاواط.



وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق انقطاعات تستمر لساعات كل يوم على مدار العام، لكن نقص الإمدادات يتفاقم أثناء أشهر الصيف الحارة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى 50 مئوية وتعتمد الأسر على أجهزة تبريد الهواء.