العراق يتلقى عروض من شركات عالمية لإنشاء صناعات بتروكيماوية

أعلن العراق عن تلقيه عروضاً من شركات عالمية لإنشاء معامل للصناعات البتروكيماوية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد: «إن لدى الوزارة مشروعاً مع شركة (شل) لتطوير صناعة الغاز في البلد، من خلال إنشاء مصنع متقدم للصناعات البتروكيماوية، كون هذا النوع من الصناعات مرتبطاً بصناعة الغاز».

وأضاف جهاد في تصريح صحافي أمس الأربعاء، أن «وزارة النفط ستعمل مع شركة (شل) لإنشاء المشروع خلال المرحلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الوزارة تلقت عروضاً من شركات عالمية لإنشاء مصانع للبتروكيماويات».

وأوضح المتحدث أن «الوزارة تعمل على مواكبة التوجهات العالمية نحو الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز موقع العراق على خريطة الإنتاج، من خلال تنويع الصادرات النفطية». وبيَّن أن «الوزارة وضعت استراتيجية لزيادة استثمار الغاز من خلال تأسيس شركة (غاز البصرة)، التي تستثمر أربعة حقول في المحافظة، والتعاقد مع شركة (جي آي) لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف، والاتفاق على التعاقد مع شركات عن مشاورات لاستثمار الغاز في حقول نفطية أخرى بمحافظة البصرة، بما فيها شركات عالمية لاستثمار الغاز في محافظة ميسان».

وأشار جهاد إلى أنه بالإضافة إلى المكاسب الاقتصادية المتوقعة، فإن زيادة إنتاج واستثمارات القطاع «ستغطي جزءاً كبيراً من الحاجة المحلية التي ستزداد بفعل التطور والنمو الصناعي والتجاري والسكاني».

ولفت المتحدث باسم وزارة النفط إلى أن «الشركات الكورية استأنفت العمل في استثمار الغاز الحر في حقل عكاز، الذي يعد من أكبر الحقول في العراق».