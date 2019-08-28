العراق يعرض مشروعات غاز وبتروكيماويات على شركات سعودية

أكد مسؤول عراقي رفيع طرح قائمة استثمارات في مجال البتروكيمياويات والغاز أمام المستثمرين السعوديين، وقال إن نقاشات تجري مع شركة سابك للصناعات الأساسية وشركة أرامكو السعودية للاستثمار في مشروع نبراس للبتروكيماويات وتطوير حقل «عكاز» للغاز الذي يبلغ إنتاجه اليومي 300 مليون قدم مكعبة.

وكان الدكتور حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط العراقية يتحدث على هامش ملتقى نظمته هيئة تنمية الصادرات السعودية والبعثة التجارية السعودية - العراقية أمس في مدينة الخبر، وشارك فيه 35 منشأة سعودية من قطاع النفط والغاز ورؤساء 4 شركات نفط عراقية.

وأكد الدكتور الزوبعي التنسيق مع شركة سابك للمشاركة في مشروع نبراس للبتروكيماويات الذي يتراوح حجم الاستثمار فيه ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، مضيفًا أنهم لمسوا من شركة سابك الاهتمام بهذا الاستثمار، وقال إن الخطوات تتسارع في هذا المجال وذلك بعد زيارة فريق شركة سابك إلى العراق مؤخرا.

كما شدد وكيل وزارة النفط العراقية على أهمية دخول «سابك» كشريك في هذا المشروع مع الحكومة العراقية إلى جانب شركة «شل» للبتروكيماويات.

وفي السياق نفسه، أكد المسؤول العراقي سير المباحثات مع أرامكو السعودية في مجال تطوير حقول استكشافية للغاز، منها حقل «عكاز» في غرب العراق والذي يتوقع أن يبلغ إنتاجه 300 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وتابع الدكتور الزوبعي حديثه حول جذب الاستثمارات السعودية بأن هناك حقولا تحت الاستكشاف وسيكون الاستثمار متاحا بنظام الشراكة أو الاستثمار الكامل، مبينا أن حجم الاحتياطي العراقي من الغاز يبلغ 132 تريليون قدم مكعبة قياسية، منها 30 في المائة وهي حقول الغاز غير المصاحب مطروحة للاستثمار.

وأوضح أن المجلس التنسيقي السعودي العراقي أخذ خطوات مهمة في مجال تطوير العلاقات السعودية العراقية، ومن أبرزها الخطوات المتخذة في مجال الاستثمارات خصوصا في مجال النفط والغاز.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية إن العمل جار لطرح استثمارات في مجال النفط والغاز في العراق أمام الشركات السعودية، ومنها الاستثمار في مجال تطوير حقول الغاز، وكذلك الاستثمار في استكشاف الغاز غرب العراق.

وطمأن المستثمرين السعوديين الذي ينوون الدخول إلى السواق العراقية في مجال الغاز أو الصناعة، بأن الوضع الأمني والبيئة الأمنية جيدان جدا، كما أشار إلى أن هناك تنسيقا أمنيا مع القوات الأمنية من أجل تأمين حقول الغاز.