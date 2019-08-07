العراق يعلن الاكتفاء الذاتي من 18 محصولاً زراعياً وحيوانياً

أعلن وزير الزراعة العراقي، صالح الحسني، استمرار منع استيراد عدد من المحاصيل النباتية والمنتجات الحيوانية وبواقع 15 محصولاً نباتياً و3 منتجات حيوانية، لوفرتها في الأسواق المحلية.

وقال الحسني في بيان أمس (الثلاثاء)، إن «الاستمرار في سريان قرار عدم استيراد بعض المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية يأتي حفاظاً على المنتج المحلي، ولتشجيع الفلاحين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مواصلة الإنتاج، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة وتفعيل دور القطاع الخاص في زيادة الاستثمار وإنشاء المشاريع الاستثمارية الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني للبلد».

وأضاف أن «القرار يشمل المحاصيل الممنوعة من الاستيراد حالياً، وهي الطماطم، والخيار، والباذنجان، واللهانة (الكرنب)، والقرنبيط، والجزر، والنبق، والذرة الصفراء، والخس، والثوم الطازج، والشجر، والرقي (البطيخ الأحمر)، والبطيخ (الشمام)، والفلفل والتمر، فضلاً عن بيض المائدة، والدجاج، والأسماك».

وأوضح الوزير العراقي أن «المنتجات الزراعية المستوردة والموجودة في الأسواق المحلية تدخل عن طريق التهريب وبطرق غير قانونية من خلال المنافذ الحدودية وخارج موافقات الاستيراد التي تمنحها وزارة الزراعة»، مشيراً إلى «استمرار التواصل مع هيئة المنافذ الحدودية والجهات الأمنية لمنع دخول المواد والمنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد».

وأشار إلى أن «قرار فتح الاستيراد يتوقف على توازن السوق وحسب الحاجة المحلية، إضافة إلى اعتماد الرزنامة الزراعية الموضوعة من قبل وزارة الزراعة».