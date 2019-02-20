المزيد من أعمال

1 - 5 من 15

العراق يوقع اتفاقية بقيمة 41,5 مليون دولار مع الإتحاد الأوروبي لإنجاز مشاريع تنموية

العراق يوقع اتفاقية بقيمة 41,5 مليون دولار مع الإتحاد الأوروبي لإنجاز مشاريع تنموية
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 